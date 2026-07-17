All’inizio di luglio la comunità internazionale si è riunita intorno al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan in occasione del vertice della Nato ad Ankara. Eppure dieci anni fa, dopo essere stato bersaglio di un colpo di stato fallito, Erdoğan ha impresso una profonda svolta autoritaria al suo regime. Perché i paesi dell’Unione hanno bisogno della Turchia al punto da chiudere un occhio sulla sua involuzione politica?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la Turchia, anche grazie alla sua posizione geografica strategica, è un partner fondamentale per l’Unione sul piano politico, diplomatico, militare ed economico. Ma la repressione dell’opposizione è sempre più forte, e sarebbe tempo che le istituzioni di Bruxelles facessero qualcosa anche per il popolo turco, non solo per il suo presidente.