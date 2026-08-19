In una relazione la compatibilità sessuale è fondamentale per un’intimità soddisfacente, e per stare bene in coppia abbiamo bisogno di fare l’amore spesso e in modo appagante, spiega nel video il filosofo Alain de Botton. “Eppure questa necessità viene di frequente trascurata o addirittura ignorata”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024).

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