Il drone carico di esplosivi trovato all’inizio di agosto all’aeroporto di Lipsia, in Germania, è solo uno dei tanti attentati, incendi sospetti e attacchi informatici in territorio europeo attribuiti alla Russia. Finora l’Unione ha evitato uno scontro diretto con Mosca, ma negli ultimi tempi gli atti di sabotaggio sono aumentati e il loro obiettivo politico sembra essere spaventare l’opinione pubblica e fare pressione per diminuire il sostegno europeo all’Ucraina.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, illustra tre cose che potrebbe fare l’Europa per frenare Putin, senza rischiare un conflitto aperto.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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