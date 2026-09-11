Il drone carico di esplosivi trovato all’inizio di agosto all’aeroporto di Lipsia, in Germania, è solo uno dei tanti attentati, incendi sospetti e attacchi informatici in territorio europeo attribuiti alla Russia. Finora l’Unione ha evitato uno scontro diretto con Mosca, ma negli ultimi tempi gli atti di sabotaggio sono aumentati e il loro obiettivo politico sembra essere spaventare l’opinione pubblica e fare pressione per diminuire il sostegno europeo all’Ucraina.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, illustra tre cose che potrebbe fare l’Europa per frenare Putin, senza rischiare un conflitto aperto.