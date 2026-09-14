Ripresa da un drone, in un paesaggio di lamiere e cemento, una turista avanza sorridente sul tetto di un edificio di una favela di Rio de Janeiro. Questo genere di contenuti, pensati per diventare virali sui social, riaccendono il dibattito su un certo modo di fare turismo, sulla spettacolarizzazione della povertà e sulla scarsa consapevolezza dei contesti sociali che si attraversano.
Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.
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