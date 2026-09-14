A giugno, durante una visita al complesso di Yongbyon, il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva dichiarato che la capacità della Corea del Nord di produrre armi nucleari è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni.

“Quest’ulteriore espansione del programma nucleare nordcoreano per scopi militari è una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha commentato il direttore dell’Aiea Rafael Grossi.

Il 7 settembre l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha rivelato che la Corea del Nord ha costruito un nuovo impianto per l’arricchimento dell’uranio nel complesso nucleare di Yongbyon, e ha espresso “forte preoccupazione”.

“A partire dal 2017, l’anno del suo ultimo test nucleare, il regime nordcoreano ha fatto molti test missilistici a lungo raggio”, aggiunge il quotidiano britannico. “Già nel 2020, in un rapporto presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un gruppo di esperti indipendenti aveva confermato che la Corea del Nord ‘dispone ormai di dispositivi nucleari miniaturizzati che possono essere sistemati nelle testate dei missili balistici’”.

“Negli ultimi anni la Corea del Nord ha fatto grandi progressi in materia di missili balistici e armi nucleari”, prosegue il Guardian, “e ora punta a essere riconosciuta dalla comunità internazionale come potenza nucleare”. Nel settembre 2023 Pyongyang aveva modificato la sua costituzione per citare esplicitamente il suo status di paese in possesso di armi nucleari.

L’agenzia di stampa britannica Reuters ricorda che ad agosto il ministro della difesa sudcoreano Ahn Gyu-back aveva dichiarato, citando le stime di istituti di ricerca privati, che “la Corea del Nord dovrebbe possedere tra le 80 e le 120 testate nucleari”. Il giorno prima, in un discorso alla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump aveva citato un numero più basso, 57.

“Il regime nordcoreano ha più volte ribadito che le armi nucleari sono un deterrente essenziale per la sua sopravvivenza, e quello che è successo negli ultimi mesi in Iran non gli ha certo fatto cambiare idea”, afferma l’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle. “Tuttavia, nonostante il rapido sviluppo dell’arsenale nucleare nordcoreano, gli Stati Uniti considerano altamente improbabile che il regime possa usare queste armi in ambito offensivo, tenendo conto dell’enorme deterrenza esercitata dalle forze statunitensi e alleate”.

Secondo il Guardian, “il vero tema non è più se la Corea del Nord dispone o meno delle armi nucleari, ma perché vuole produrne tante”.

“Gli esperti di strategie militari spiegano che Kim è convinto di aver bisogno di un arsenale molto grande per potersi difendere dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Asia orientale, in particolare la Corea del Sud e il Giappone”, prosegue il quotidiano britannico. “La guerra in Iran ha poi confermato quello che Pyongyang sa da tempo, cioè che gli stati senza un arsenale nucleare pienamente operativo non esercitano alcuna deterrenza e anzi rischiano un attacco nemico”.

Secondo Lee Ho Ryung, ricercatore del Korea institute for defence analyses (Kida), intervistato dal Guardian, “il vero obiettivo di Pyongyang è sviluppare una capacità nucleare tale da costringere Washington a prenderla sul serio e far capire alla comunità internazionale che il concetto di denuclearizzazione non può più essere applicato alla Corea del Nord”, perché il suo status di potenza nucleare è irreversibile.