La Corea del Nord sta cercando di modernizzare il proprio cinema nazionale con un nuovo tipo di produzioni ispirate ai modelli stranieri, soprattutto ai film d’azione cinesi di oggi, e anche a quelli occidentali e sudcoreani degli anni ottanta e novanta. Pur essendo più libero che in passato dai cliché della propaganda tradizionale, questo nuovo tipo di film vuole comunque lanciare un messaggio politico chiaro in patria e all’estero.
Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.
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