Apparentemente sono delle isole e degli atolli paradisiaci nel mar Cinese meridionale, ma in realtà sono al centro di una disputa inestricabile. L’arcipelago delle Spratly è conteso da ben sei paesi: Cina, Taiwan, Filippine, Vietnam, Malesia e sultanato del Brunei. Sciogliere la matassa sembra impossibile, anche se parliamo in totale di due chilometri quadrati di terre emerse.

Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: basi militari cinesi, petrolio in fondo al mare, traffico marittimo e squali martello.