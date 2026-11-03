Il primo segnale d’allarme per la campagna presidenziale di Kamala Harris era risuonato nella contea di Loudoun, in Virginia. Ricca di elettori benestanti, un quarto dei quali di origine asiatica, la contea aveva votato con convinzione per Joe Biden nel 2020. Quando, nelle prime ore della notte elettorale del novembre 2024, era emerso che Harris aveva vinto con un vantaggio di appena 16 punti, rispetto ai 25 di Biden, gli esperti si erano chiesti se ci fosse un errore.

La contea potrebbe ora spostarsi nuovamente a sinistra. In un centro per il voto anticipato, alcuni volontari hanno distribuito di recente dei facsimile di schede elettorali in hindi. Arjun, un uomo sui cinquant’anni, ha detto di essere pentito di aver sostenuto Donald Trump due anni fa. “Ci ha raccontato un sacco di balle”, ha spiegato.

Davanti al supermercato Patel Brothers, una donna ha dichiarato che voterà per i democratici perché i tagli di Trump hanno smantellato l’assistenza per il figlio disabile. Altri ex sostenitori di Trump hanno fatto sapere che non voteranno più i repubblicani a causa della guerra in Iran, dell’impennata del costo della vita, dei tagli ai visti, delle deportazioni crudeli e della riduzione del personale federale. “Molti dei miei amici hanno perso il lavoro”, ha detto Mohammed, un architetto.

Il calo della popolarità di Trump a Loudoun rispecchia le tendenze a livello nazionale: il gradimento del presidente è sceso di 27 punti nel paese. Ma queste oscillazioni, a favore di Trump due anni fa e contro di lui ora, non sono distribuite uniformemente. Sono concentrate soprattutto in stati e distretti geograficamente lontani ma accomunati da una sorprendente somiglianza demografica: una percentuale di elettori asiatici americani o ispanici superiore alla media.