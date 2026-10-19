“Il presidente Donald Trump e i repubblicani hanno appena ricevuto la peggiore notizia possibile sull’inflazione a pochi giorni dalle elezioni di metà mandato: a settembre i prezzi sono aumentati più del previsto”, afferma la Cnn. “Gli elettori statunitensi non sono rimasti certo sorpresi. Come mostrano i sondaggi, sono furiosi per l’alto costo della vita, che persiste dai tempi della pandemia ma che nell’ultimo anno è stato aggravato dalle politiche di Trump, tra cui i dazi doganali e, soprattutto, la guerra in Iran”.

Secondo un sondaggio condotto dal canale televisivo Fox News, l’85 per cento degli elettori è preoccupato per l’inflazione e l’83 per cento per i prezzi della benzina. L’unica preoccupazione più grande è la corruzione politica (88 per cento).