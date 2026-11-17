Nel 2018 a Baarle è stato commesso un omicidio e, per stabilire se le indagini spettassero alla polizia belga o a quella olandese, è stato necessario chiamare un geometra. In questa piccola città condivisa da Belgio e Paesi Bassi, infatti, i confini passano ovunque, perfino dentro le case.
Confini pazzi è una serie della tv franco-tedesca Arte che esplora le stranezze geografiche e territoriali. In questa puntata: traffico di mucche e di fuochi d’artificio, senape, un cantante e un cadavere.
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