Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: : Julien, 37 anni.
Il primo giorno
“Ho 14 anni, la Francia ha appena vinto i mondiali del 1998 e comincio la scuola media in un istituto vicino a Nantes. Sono preoccupato perché l’ultima volta che sono stato ‘il nuovo della classe’ mi hanno fatto lo sgambetto in mensa mentre avevo in mano il vassoio del pranzo. Per fortuna cominciamo con educazione fisica insieme al nostro insegnante coordinatore. Siccome me la cavo bene a calcio, mi integro facilmente tra i ragazzi. Poi passiamo a tedesco. La professoressa, che ricicla le bustine di plastica delle riviste per metterci le fotocopie , mi annoia e mi metto a passare in rassegna le ragazze della terza A.
La mia preferita è Lena. Spicca tra le altre perché è più minuta. Bocca piccola, guance piccole, naso piccolo, uno chignon piccolo, una ragazza in miniatura carina e allegra che ho voglia di stringere tra le braccia. Fino a quel momento sono stato solo con tre ragazze, al massimo per il tempo di un lento. Il mio obiettivo è resistere più di due giorni per vedere cosa si prova a pomiciare al suono della campanella. Ma dopo qualche settimana capisco che il mio amico Boris ci sta provando con Lena fin dalla prima media e non voglio assolutamente rovinare la nostra nuova amicizia. Così esco con un’altra, la rappresentante di classe. Vado a letto con lei e mi rompo il frenulo.
Al liceo mi ritrovo in classe con Lena. Ha lasciato Boris da tempo e mi attira ancora moltissimo. È veramente speciale: a volte sniffa la benzina dei motorini e si veste bene, ma non come le figlie di papà con i loro stile da surfiste, tutte Quiksilver, Ddp, O’Neill. Lena ha un grande vantaggio: suo padre lavora per le ferrovie francesi, quindi può prendere il treno gratis per andare a fare acquisti per i saldi a Parigi. Quando mette la minigonna sopra i collant scuri, gli anfibi gialli Dr. Martens e la giacca di pelle, è pazzesca. È sexy, ha stile. Ha un solo difetto: adora la cantante Lara Fabian.
Un mercoledì di settembre riesco a darle appuntamento all’ora di pranzo, prima del mio allenamento di calcio. Salto il pranzo alla mensa, lei perde di proposito la prima corsa dell’autobus per Treillières. Restiamo insieme nel piazzale davanti alla scuola e mi appoggio alla base di cemento di un enorme globo terrestre di lamiera tagliato a metà. A scuola lo chiamano ‘mappamondo’ e io non so nemmeno che vuol dire. Sappiamo che ci baceremo, ma aspettiamo che gli autobus si allontanino abbastanza per avere un po’ di intimità, anche se un sacco di gente ci ha visti.
Ci baciamo con naturalezza. Per la prima volta sto con una ragazza senza chiederle: ‘Ti vuoi mettere con me?’. Mi sento più adulto. Il nostro primo bacio è appassionato. Le poggio le mani sulle guance, ma non ci baciamo solo con la lingua, ci diamo anche dei piccoli baci sulle labbra. Niente a che vedere con i baci durante la ricreazione, quando si muove la testa come una lavatrice durante la centrifuga. L’infanzia è finita. Ripercorriamo la nostra storia: ‘Era da molto che volevi uscire con me?’.
Lei prende l’autobus delle 13.34. Io corro al mio allenamento, ho fame e divoro due Snickers nello spogliatoio della squadra. Il mattino seguente, alla fermata Pigeon-Blanc, salgo sull’autobus e la bacio subito. Per la prima volta la sua migliore amica Amélie non è seduta accanto a lei”.
L’ultimo giorno
“Quando sono con lei non mi viene più duro. Eppure sono ancora innamorato e la trovo molto bella. È vero, da un anno porta l’apparecchio trasparente per i denti, ma la cosa non mi disturba. In realtà comincio ad avere voglia di guardarmi intorno, anche se non ho nessun piano preciso. Non so bene che fare, perché non voglio farle del male. Per me il tradimento è un peccato mortale.
Il 21 giugno assisto allo spettacolo di fine anno di mia sorella. Ci sono i miei genitori, le mie zie e Lena. Durante lo spettac0lo non ho alcun gesto d’affetto per lei, nemmeno un piccolo bacio, niente. Non rilancio mai quando mi fa delle domande, non riesco a fingere di immaginare un futuro insieme. Verso mezzanotte la riaccompagno a casa sua, dove dovrei rimanere a dormire. Viaggiamo sulla mia Renault 9 Gtl grigio metallizzata, con l’adesivo ‘auto dell’anno ‘82’ sul lunotto posteriore, quattro marce, dodici litri per 100 chilometri. Siamo distaccati, mentre prima eravamo tutto fuorché una coppia fredda.
Arrivati a casa sua, ci sediamo a un tavolo di cemento in fondo al giardino. Per quanto tu possa prepararti a una rottura, il momento in cui succede non riesci veramente a immaginarlo. Lei prende un tè, io una Coca-Cola. Comincio a dirle le cose essenziali per togliermi questo peso dallo stomaco: ‘Non voglio più mentirti: è finita. È da un po’ che ci penso, ma non volevo darti questo dispiacere durante gli esami di maturità’. Aveva dato gli orali proprio quel giorno. Capisce che la decisione è definitiva. La sento triste, ma non piange. Ha il suo orgoglio e mantiene la sua dignità.
Ci spostiamo all’interno perché fuori fa un po’ freschino. Il suo cane, con i denti inferiori sporgenti, arriva subito. In quel momento le fa bene accarezzare il suo Titou. Cominciamo a parlare a voce bassa sul divano per non svegliare i suoi genitori. Le dico che non ho rimpianti e che saremo forti nelle nostre nuova vite, perché abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Ricordiamo i bei momenti fino alle 4 del mattino. La nostra prima volta, quando i nostri amici erano andati a giocare a nascondino in giardino per lasciarci soli. La nostra prima vacanza a Vannes: era a un’ora di macchina, ma avevamo fatto tutta la spesa insieme. Il concerto degli Astonvilla all’Antipode, a Rennes, in mezzo alla settimana di scuola. Sembra di esserci ritrovati tre anni dopo a parlare del passato. E invece è la sera in cui ci lasciamo.
Rimandiamo il momento in cui devo andarmene. Anche se siamo riusciti a lasciarci bene, la vera separazione arriva quando te ne vai. E io voglio che tutto vada per il meglio. La nostra amicizia, almeno quella, non deve rompersi. Passo dal garage come al solito. Lei apre la porta basculante, ci abbracciamo. Provo sollievo e, al tempo stesso, un’immensa tristezza. Salgo sulla mia Renault e accendo i fari. Lei resta davanti alla porta mentre faccio retromarcia, poi scompare.
Tornato a casa, non so bene quali camere siano occupate dagli ospiti di mia sorella. Allora prendo la coperta patchwork di mia madre e mi sdraio sul divano del soggiorno. Sul mio telefono Sagem ricevo un messaggio dalla piccola Nolwenn, la sorella di Lena: ‘Non l’ho mai vista piangere così, ma mi ha detto che è andata bene. Grazie. Adesso me ne occupo io’”.
Amore che vieni, amore che vai è una serie del quotidiano francese Le Monde che racconta il primo e l’ultimo giorno di una storia d’amore. Qui ci sono tutte le puntate.
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