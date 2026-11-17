“Ho 14 anni, la Francia ha appena vinto i mondiali del 1998 e comincio la scuola media in un istituto vicino a Nantes. Sono preoccupato perché l’ultima volta che sono stato ‘il nuovo della classe’ mi hanno fatto lo sgambetto in mensa mentre avevo in mano il vassoio del pranzo. Per fortuna cominciamo con educazione fisica insieme al nostro insegnante coordinatore. Siccome me la cavo bene a calcio, mi integro facilmente tra i ragazzi. Poi passiamo a tedesco. La professoressa, che ricicla le bustine di plastica delle riviste per metterci le fotocopie , mi annoia e mi metto a passare in rassegna le ragazze della terza A.

La mia preferita è Lena. Spicca tra le altre perché è più minuta. Bocca piccola, guance piccole, naso piccolo, uno chignon piccolo, una ragazza in miniatura carina e allegra che ho voglia di stringere tra le braccia. Fino a quel momento sono stato solo con tre ragazze, al massimo per il tempo di un lento. Il mio obiettivo è resistere più di due giorni per vedere cosa si prova a pomiciare al suono della campanella. Ma dopo qualche settimana capisco che il mio amico Boris ci sta provando con Lena fin dalla prima media e non voglio assolutamente rovinare la nostra nuova amicizia. Così esco con un’altra, la rappresentante di classe. Vado a letto con lei e mi rompo il frenulo.

Al liceo mi ritrovo in classe con Lena. Ha lasciato Boris da tempo e mi attira ancora moltissimo. È veramente speciale: a volte sniffa la benzina dei motorini e si veste bene, ma non come le figlie di papà con i loro stile da surfiste, tutte Quiksilver, Ddp, O’Neill. Lena ha un grande vantaggio: suo padre lavora per le ferrovie francesi, quindi può prendere il treno gratis per andare a fare acquisti per i saldi a Parigi. Quando mette la minigonna sopra i collant scuri, gli anfibi gialli Dr. Martens e la giacca di pelle, è pazzesca. È sexy, ha stile. Ha un solo difetto: adora la cantante Lara Fabian.