Il paese baltico, che ha 1,3 milioni di abitanti e condivide un confine di 294 chilometri con la Russia, teme di diventare uno degli obiettivi principali di Mosca se questa decidesse d’invadere uno stato dell’Unione europea. I servizi di sicurezza hanno più volte avvertito che la Russia sta conducendo una guerra ibrida contro l’Europa, e l’Estonia ha accusato Mosca di attacchi informatici, incendi dolosi e danni ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati.

Ora Tallinn si prepara a trasferire i suoi servizi pubblici sul cloud “nel caso che i data center fossero distrutti o se ci fosse un’occupazione militare che impedisse di operare”, spiega Tõnu Grünberg, uno degli artefici della nuova strategia ed ex vicesegretario generale per le infrastrutture digitali e la cibersicurezza del ministero estone della giustizia e degli affari digitali.

Allan Allmere, consulente per le infrastrutture tecnologiche al ministero della giustizia e degli affari digitali, ha dichiarato a Politico che l’Estonia vuole ridurre al minimo le conseguenze negative anche nello scenario peggiore.

Il governo estone sta sviluppando applicazioni sicure su piattaforme cloud come Microsoft Azure e Amazon Web Services, oltre che su una piattaforma statale. Il trasferimento del sistema alla sua ambasciata digitale e ad altre sedi in Europa è in corso, sottolinea Grünberg, che pochi giorni fa ha assunto l’incarico di amministratore delegato della Levira, un’azienda estone d’infrastrutture tecnologiche.

Gli attacchi recenti ai data center in Russia hanno evidenziato fino a che punto i servizi digitali siano diventati cruciali per i paesi in guerra. Il mese scorso l’Ucraina ha colpito tre data center del provider russo Yandex, dimostrando che gli attacchi di questo tipo hanno ormai un’efficacia paragonabile a quelli contro le centrali da cui dipendono l’elettricità, il riscaldamento e il carburante di militari e civili.

Il piano nazionale estone per la resilienza alle catastrofi è un esempio significativo di come molti paesi stiano cercando di proteggere i propri cittadini e i propri servizi attraverso la delocalizzazione. Fino a poco tempo fa si pensava che fosse più sicuro mantenere il controllo dei servizi digitali all’interno del territorio, archiviando i dati localmente e costruendo tecnologie e data center dentro i confini del paese.