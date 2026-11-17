Immaginate il generale francese Charles de Gaulle, in esilio a Londra durante la seconda guerra mondiale, impegnato a dirigere il governo della Francia libera accedendo al cloud.
I funzionari estoni si stanno preparando per uno scenario simile con una strategia per rafforzare la capacità di resistere a situazioni catastrofiche (hukukindlus in estone) che permetterà di gestire dall’estero i servizi digitali del governo nel caso di un’occupazione straniera.
Il paese baltico, che ha 1,3 milioni di abitanti e condivide un confine di 294 chilometri con la Russia, teme di diventare uno degli obiettivi principali di Mosca se questa decidesse d’invadere uno stato dell’Unione europea. I servizi di sicurezza hanno più volte avvertito che la Russia sta conducendo una guerra ibrida contro l’Europa, e l’Estonia ha accusato Mosca di attacchi informatici, incendi dolosi e danni ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati.
Ora Tallinn si prepara a trasferire i suoi servizi pubblici sul cloud “nel caso che i data center fossero distrutti o se ci fosse un’occupazione militare che impedisse di operare”, spiega Tõnu Grünberg, uno degli artefici della nuova strategia ed ex vicesegretario generale per le infrastrutture digitali e la cibersicurezza del ministero estone della giustizia e degli affari digitali.
L’Estonia ha già di un backup dei dati nella sua “ambasciata digitale” in Lussemburgo, di fatto una copia di tutti i suoi documenti ufficiali, dai registri anagrafici a quelli catastali fino ai codici delle leggi.
“Ora vogliamo andare davvero online, qualunque cosa accada”, afferma Grünberg. “Tutti i servizi fondamentali dovranno rimanere pienamente operativi”.
Il governo estone sta sviluppando applicazioni sicure su piattaforme cloud come Microsoft Azure e Amazon Web Services, oltre che su una piattaforma statale. Il trasferimento del sistema alla sua ambasciata digitale e ad altre sedi in Europa è in corso, sottolinea Grünberg, che pochi giorni fa ha assunto l’incarico di amministratore delegato della Levira, un’azienda estone d’infrastrutture tecnologiche.
Allan Allmere, consulente per le infrastrutture tecnologiche al ministero della giustizia e degli affari digitali, ha dichiarato a Politico che l’Estonia vuole ridurre al minimo le conseguenze negative anche nello scenario peggiore.
“Idealmente vorremmo realizzare sistemi capaci di resistere a qualunque crisi, ma sappiamo bene che è impossibile prevedere o eliminare del tutto i rischi”, dichiara. “Anche nelle situazioni peggiori, però, dobbiamo avere una base solida per ricostruire lo stato digitale estone”.
Il precedente del 2007
Gli estoni sanno bene che rischi corrono i servizi digitali fin dal 2007, quando per ventidue giorni il paese affrontò un’ondata di attacchi informatici che mise fuori uso buona parte dei servizi privati e della pubblica amministrazione. Le autorità attribuirono gli attacchi alla Russia.
L’episodio, considerato il primo caso di attacco informatico su vasta scala contro uno stato, spinse l’Estonia a riorganizzare completamente le sue infrastrutture digitali, trasformandola in uno dei paesi più digitalizzati del mondo.
“Ha adottato una linea straordinariamente lungimirante in termini di digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione”, afferma Joseph Jarnecki, ricercatore senior del centro studi Royal united services institute (Rusi) di Londra.
Secondo Allmere, la pianificazione per le situazioni critiche punta a garantire che “non si debba mai ricominciare da zero”.
Gli attacchi recenti ai data center in Russia hanno evidenziato fino a che punto i servizi digitali siano diventati cruciali per i paesi in guerra. Il mese scorso l’Ucraina ha colpito tre data center del provider russo Yandex, dimostrando che gli attacchi di questo tipo hanno ormai un’efficacia paragonabile a quelli contro le centrali da cui dipendono l’elettricità, il riscaldamento e il carburante di militari e civili.
Il piano nazionale estone per la resilienza alle catastrofi è un esempio significativo di come molti paesi stiano cercando di proteggere i propri cittadini e i propri servizi attraverso la delocalizzazione. Fino a poco tempo fa si pensava che fosse più sicuro mantenere il controllo dei servizi digitali all’interno del territorio, archiviando i dati localmente e costruendo tecnologie e data center dentro i confini del paese.
Oggi però gli stati – soprattutto quelli più esposti ai rischi di un conflitto – stanno ripensando questo approccio, in modo da diluire i rischi per le infrastrutture digitali.
Il 12 novembre il Regno Unito e la Norvegia hanno annunciato la possibile creazione di ambasciate digitali nei due paesi per custodire in sicurezza i rispettivi dati.
Anche l’Estonia sta studiando “alleanze con paesi terzi considerati affidabili” per rafforzare la sua sicurezza digitale, “perché non è vero che siamo più forti quando abbiamo tutto all’interno del territorio nazionale”, dice Jarnecki.
L’interruzione dei servizi Microsoft che il 12 novembre ha colpito aziende e governi in tutto il mondo ha evidenziato la necessità per gli stati di diversificare i loro fornitori di servizi cloud e digitali per evitare conseguenze troppo pesanti in caso di attacchi informatici o problemi tecnici.
Secondo Allmere, il governo estone è pronto ad affrontare nuove sfide. “La prima era assicurarsi che i dati dello stato non andassero persi”, dice riferendosi all’ambasciata digitale in Lussemburgo che fa da backup. “La prossima sarà garantire che lo stato continui a funzionare, grazie a quegli stessi dati, nell’eventualità di una crisi”.
Ma non basta. “Dobbiamo essere sicuri che i dati rimangano leggibili e utilizzabili anche tra decenni”, conclude Allmere. ◆
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