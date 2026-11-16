Per generare tutte queste reazioni ci è voluto davvero poco: sono bastati un account di posta e un file pubblico. L’account è stato rubato all’inizio dell’anno a un’ex studentessa della Da-Yeh, un’università privata di Taiwan che gestisce la posta con il software Microsoft 365. Il file pubblico, invece, è quasi sicuramente il portale di open data del ministero dell’istruzione. Secondo la ricostruzione del Post a conferma di questa ipotesi c’è il fatto che le scuole paritarie, quelle della Valle d’Aosta e quelle del Trentino-Alto Adige, che non condividono quei dati con il ministero, non hanno ricevuto niente.

La procura di Milano ha aperto un’indagine; la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha parlato di una “strategia volta a generare allarme e preoccupazione” e ha convocato le opposizioni; la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani ha detto che “di fronte a un momento di tensione, a un terrorismo per ora solo psicologico, vorremmo un piano del governo chiaro”.

A posteriori, l’email è un piccolo capolavoro di trollaggio che mette insieme tantissimi temi delicati su cui ci scontriamo ogni giorno finendo per non saper più distinguere vero e falso. È una minaccia-meme in cui ciascuno può vedere il nemico che vuole.

L’11 novembre 2026, verso le dieci del mattino, circa 6.300 scuole statali italiane hanno ricevuto la stessa email . Scritta con un tono tipico dello spam, annunciava un ordigno “con innesco a distanza” nascosto in un sacchetto di plastica, una bomba nell’auto “del vostro primo ministro” e varie atrocità: “di voi rimarranno solo le ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Il messaggio era firmato da Mikhail Andropov, improbabile “leader del Vilayat di Misoginistan”.

Lo stesso giorno una minaccia identica è arrivata a centinaia di scuole in Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

In mattinata la Garda, la polizia irlandese, ha diffuso un comunicato dicendo che la minaccia non era credibile e che non consigliava “a nessun istituto di evacuare” l’edificio. Il dipartimento dell’istruzione ha mandato una circolare alle scuole in giornata. Alcune scuole di Dublino, Wicklow e Cork hanno mandato comunque a casa gli studenti. In Irlanda del Nord la Education authority, l’ente che gestisce le scuole, ha detto subito che il messaggio somigliava alla bufala del mese prima e che non c’erano prove di una minaccia credibile.

Le scuole sono state invitate a restare aperte, salvo indicazioni diverse della polizia. In Scozia la polizia ha valutato i messaggi “immediatamente” e ha detto che non c’era bisogno di evacuare gli edifici né di tenere i bambini a casa. Alcune scuole della Scozia continentale hanno sgomberato lo stesso le aule. Nelle Shetland, invece, gli studenti sono rimasti in classe ma alcuni genitori si sono lamentati di aver saputo della minaccia dai siti di notizie e non dalla scuola.

Per loro era almeno la terza ondata: prima c’è stato il caso di Antrim a maggio. Poi più di 150 scuole irlandesi il 14 ottobre e trecento nordirlandesi il 19 ottobre. Dopo il primo caso di ottobre il dipartimento dell’istruzione irlandese aveva cominciato a rivedere i protocolli. Il deputato Pádraig O’Sullivan, che aveva presentato un’interrogazione, aveva detto: “I consigli scolastici non dovrebbero essere lasciati a capire da soli cosa fare”.

In Italia molte scuole sono state evacuate, non senza polemiche e disorganizzazioni varie. Alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto che l’email fosse una bufala tipica di internet, come quelle email che annunciano un’imprevista eredità da un principe nigeriano. Altri hanno invece preferito fare degli accertamenti, evacuare le scuole o fare entrambe le cose.

Tutte le scelte sono state criticate e le critiche hanno il loro senso: da un lato forse si poteva intuire facilmente la bufala. Dall’altro, però, può prevalere il principio di precauzione: se una minaccia si fosse concretizzata, i commenti a posteriori – sempre deleteri – sarebbero stati di ben altro tono.

Non solo. C’è un protocollo: è previsto che, in caso di allarme bomba, la direzione della scuola chiami il 112 e, coordinandosi con le forze di polizia, attivi le procedure di evacuazione e di messa in sicurezza, secondo il Piano di emergenza ed evacuazione (Pee) che ogni scuola deve avere obbligatoriamente. Come abbiamo visto dalle diverse reazioni, è un protocollo che lascia molta discrezionalità. E forse è giusto che sia così.