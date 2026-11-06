Giovedì 5 novembre il trasporto aereo europeo ha vissuto una crisi inedita per come si è svolta e, soprattutto, per la portata. Una ventina di voli di linea sono stati bersaglio di allarmi bomba, costringendo vari paesi a far decollare degli aerei militari per scortarli e dirottarli verso aeroporti diversi dalla loro destinazione iniziale.

In Francia, un Rafale è decollato d’urgenza dalla base aerea 113 di Saint-Dizier-Robinson (Haute-Marne), alle 8.45, per intercettare un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, che collegava Dublino a Roma, dopo un allarme trasmesso dalle autorità italiane. Intercettato a sud di Parigi, l’aereo è stato scortato fino alla base aerea 105 di Évreux-Fauville (Eure), da dove era decollato anche un Mirage 2000-5 per andare incontro al velivolo.

Scene simili ci sono state in vari altri paesi europei. “A causa di minacce bomba contro aerei civili, tutti i voli interessati nello spazio aereo austriaco sono stati scortati da Eurofighter”, ha dichiarato su X un generale delle forze armate austriache. Un volo Wizz Air che avrebbe dovuto collegare Milano-Malpensa a Varsavia è così atterrato a Vienna. In Bulgaria, alcuni caccia MiG-29 dell’aeronautica militare sono decollati per intercettare e scortare tre aerei Ryanair.

Il ministro dell’interno ceco Lubomír Metnar ha annunciato che quattro aerei atterrati all’aeroporto Václav Havel di Praga sono stati oggetto di un allarme bomba. Due voli provenivano dal Regno Unito, uno dall’Irlanda e uno dalla Grecia: due voli EasyJet, uno Ryanair e uno SkyExpress. Ha aggiunto che era stato preso di mira anche l’aeroporto. La polizia ha ritenuto le minacce poco credibili e, di fatto, non ha trovato nulla dopo aver perquisito gli aerei. A Varsavia, una pista dell’aeroporto principale, Fryderyk Chopin, ha dovuto essere chiusa per consentire i controlli a bordo di un aereo che collegava la capitale polacca a Parigi.