Il 3 novembre Google ha annunciato che dall’inizio del 2027 i suoi strumenti di intelligenza artificiale saranno disattivati per gli studenti delle scuole statunitensi, da quella dell’infanzia alle superiori, a meno che i dirigenti scolastici non decidano di attivarli. Sembra una concessione a chi chiede più controllo sul rapporto tra bambini e chatbot.

Ma c’è un problema, spiega il New York Times: le scuole che rifiuteranno del tutto l’ia perderanno anche l’accesso a Google Search, il motore di ricerca dell’azienda. “La ricerca e l’ia sono profondamente integrate”, ha detto Chris Phillips, vicepresidente di Google per l’istruzione. Nelle scuole che hanno vietato l’ia, ha aggiunto, gli studenti non avranno accesso al motore di ricerca e vedranno un messaggio d’avviso che il servizio non è disponibile.

La decisione pesa particolarmente perché Google è ovunque nelle scuole statunitensi. I Chromebook, i computer portatili economici dell’azienda, sono i dispositivi più distribuiti agli studenti. Sull’Atlantic il giornalista Will Oremus li descrive come un “cavallo di Troia” dell’intelligenza artificiale nelle scuole.