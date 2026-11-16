Il 3 novembre Google ha annunciato che dall’inizio del 2027 i suoi strumenti di intelligenza artificiale saranno disattivati per gli studenti delle scuole statunitensi, da quella dell’infanzia alle superiori, a meno che i dirigenti scolastici non decidano di attivarli. Sembra una concessione a chi chiede più controllo sul rapporto tra bambini e chatbot.
Ma c’è un problema, spiega il New York Times: le scuole che rifiuteranno del tutto l’ia perderanno anche l’accesso a Google Search, il motore di ricerca dell’azienda. “La ricerca e l’ia sono profondamente integrate”, ha detto Chris Phillips, vicepresidente di Google per l’istruzione. Nelle scuole che hanno vietato l’ia, ha aggiunto, gli studenti non avranno accesso al motore di ricerca e vedranno un messaggio d’avviso che il servizio non è disponibile.
La decisione pesa particolarmente perché Google è ovunque nelle scuole statunitensi. I Chromebook, i computer portatili economici dell’azienda, sono i dispositivi più distribuiti agli studenti. Sull’Atlantic il giornalista Will Oremus li descrive come un “cavallo di Troia” dell’intelligenza artificiale nelle scuole.
Con un Chromebook scolastico basta aprire l’app Gemini per farsi scrivere un tema. Oppure si può digitare un problema di algebra nella barra di ricerca e ottenere la soluzione già pronta in un Ai Overview, il riassunto generato automaticamente dall’intelligenza artificiale in cima ai risultati.
Negli ultimi mesi la resistenza di genitori e insegnanti è cresciuta. A settembre i due distretti scolastici più grandi del paese, New York e Los Angeles, hanno limitato l’accesso degli studenti all’ia generativa sui dispositivi a scuola. La settimana prima dell’annuncio di Google, lo stato di New York ha approvato una legge sulla sicurezza dei chatbot che vieta alle aziende di offrire ai minori diverse funzioni dell’intelligenza artificiale.
Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha scritto sui social media: “Nessuna azienda dovrebbe avere il potere di imporci come educare i nostri figli”. Lina Khan, ex presidente della Federal trade commission, l’autorità statunitense per la concorrenza, ha accusato Google di usare il suo “monopolio della ricerca sul web per costringere le scuole” ad adottare la sua intelligenza artificiale, Gemini.
Scelta automatica
Ad agosto Google aveva attivato per impostazione predefinita le funzioni di ia dentro Classroom, la piattaforma usata per assegnare i compiti. La novità valeva per gli studenti di tutte le età, nelle scuole che già consentivano l’accesso a Gemini. Alcuni dirigenti avevano protestato.
“Un distretto scolastico non dovrebbe adottare per sbaglio una piattaforma di ia solo perché sei mesi fa nessuno ha trovato la casella giusta da spuntare per la rinuncia”, aveva detto James O’Hagan, responsabile dell’innovazione di un distretto del Wisconsin. “La regola dovrebbe essere la scelta, non l’adozione automatica”. Ora Google ha fatto marcia indietro su quel meccanismo, ma sulla ricerca non cede.
L’azienda sostiene che le critiche nascano da un equivoco. “Gli annunci di oggi danno alle scuole più scelta, non meno”, ha scritto su X. È vero, osserva l’Atlantic: Google non ha mai offerto una versione della ricerca senza ia (c’è solo una scheda “Web” che mostra unicamente i link), e ora sia Gemini sia Search saranno spenti per impostazione predefinita, con la possibilità di attivarli.
Per le scuole che sceglieranno di riattivare il motore di ricerca ci saranno due opzioni. La prima include gli Ai Overviews e le chat con l’ia, come la versione per il pubblico. La seconda si basa su Guided learning, una funzione di Gemini che dovrebbe guidare lo studente passo dopo passo senza dargli le risposte.
Ma in un test del New York Times la versione per il pubblico di Guided learning ha prodotto un tema dettagliato su una traccia di storia. La versione scolastica, ancora in fase di sperimentazione, avrà più limiti: per esempio, gli insegnanti potranno leggere le conversazioni degli studenti con il chatbot.
Resta il fatto che Google non offre quello che le scuole chiedono di più: una ricerca tradizionale, senza risposte generate. Come vorrebbe il distretto di Los Angeles. Lo chiede anche Richard Culatta, amministratore delegato di Iste+Ascd, un’organizzazione non profit che promuove l’uso della tecnologia nelle scuole e che pure ha ricevuto finanziamenti da Google.
La logica dell’azienda, spiega l’Atlantic, è che in un certo senso tutta la ricerca è già basata sull’intelligenza artificiale: da anni Google usa modelli linguistici per ordinare i risultati. Ma genitori e insegnanti non contestano l’algoritmo che decide quali link mostrare. Contestano un motore di ricerca trasformato in una macchina che dà risposte istantanee, soggette a errori, e che abitua i ragazzi a delegare il pensiero critico e alla valutazione delle fonti.
Dietro la linea di Google c’è anche una ragione commerciale. I chatbot sono la minaccia più seria mai affrontata dal motore di ricerca: la OpenAiI sostiene che ChatGptPT gestisce ormai un volume di ricerche pari a circa un quinto di quello di Google. E, secondo l’Atlantic, Google scommette che la comodità vincerà sui dubbi.
Intanto qualcuno cerca alternative: DuckDuckGo, un motore di ricerca attento alla privacy degli utenti, afferma che l’uso della sua opzione di ricerca senza ia è cresciuto del 30 per cento da settembre, e che sta studiando un modo per aiutare le scuole che rinunceranno a Google a cambiare il motore di ricerca predefinito.
Kelly Clancy, madre di un ragazzo che frequenta la seconda media in una scuola pubblica di New York, è alla guida di alcuni gruppi che chiedono una moratoria sull’ia nelle scuole. Racconta che il figlio usa Google ogni giorno per i compiti, come una recente ricerca di scienze sulla sicurezza in laboratorio. “Dobbiamo ripensare da zero il modo in cui insegniamo ai ragazzi a fare ricerca”, dice. Magari, suggerisce, tornando in biblioteca, o usando altri motori di ricerca che permettono di controllare meglio l’ia.
Secondo Morgan Polikoff, che insegna scienze dell’educazione alla University of Southern California, la scelta di Google potrebbe dare nuova forza al movimento di genitori e insegnanti contro la tecnologia a scuola: “È un esempio particolarmente chiaro di come l’industria tecnologica faccia di tutto per imporci l’ia, anche quando abbiamo detto che non la vogliamo”. ◆
Francesca Di Muro
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Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
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