L’elezione con cui il 20 settembre 2026 la formazione di sinistra della Linke è diventata il primo partito di Berlino e governerà nei prossimi anni la capitale tedesca con i socialdemocratici della Spd e i Verdi non fa dormire sonni tranquilli ai gruppi immobiliari. Tra gli obiettivi principali della giunta guidata dalla sindaca Elif Eralp, 45 anni, giurista di spicco, figlia di rifugiati politici arrivati dalla Turchia, c’è infatti la socializzazione delle abitazioni in mano ai grandi immobiliaristi, in particolare quelli che possiedono più di diecimila appartamenti in città. L’azienda più colpita sarebbe la Vonovia, il maggiore gruppo immobiliare europeo, un colosso che nella sola Berlino possiede 138mila abitazioni. Con un patrimonio che attualmente vale circa 23 miliardi di euro, la capitale è il mercato più importante per l’azienda: nel Rhein-Main-Gebiet, la regione metropolitana di Francoforte sul Meno, una delle aree più importanti e densamente popolate della Germania, le proprietà della Vonovia valgono 6,5 miliardi. Se il piano del land di Berlino diventerà legge, spiega il Financial Times, la Vonovia dovrà cedere più di 120mila appartamenti. L’azienda stima perdite per 8,4 miliardi di euro; quelle a carico dei quattro principali gruppi immobiliari presenti nella capitale tedesca – Vonovia, Heimstaden, Adler e Covivio, che nel complesso potrebbero essere costretti a cedere più di 144mila appartamenti – dovrebbero ammontare a undici miliardi. Per l’operazione l’amministrazione comunale prevede di stanziare non più di sedici miliardi di euro, più o meno centomila euro ad abitazione.

Contro il piano si è scagliato Luka Mucic, l’amministratore delegato della Vonovia, secondo il quale il prezzo proposto dal comune per ogni appartamento è più basso del 40 per cento rispetto a quello medio registrato nei bilanci (170mila euro). Quindi su un valore complessivo di 20,4 miliardi di euro, per 120mila abitazioni la Vonovia riceverebbe circa dodici miliardi, registrando una perdita pari a quasi due terzi del suo attuale valore in borsa. Dopo l’annuncio del programma il titolo della Vonovia è sceso ai livelli più bassi dal 2023 e non è escluso che nei prossimi mesi subisca ulteriori cali. Mucic ha dichiarato che “la nazionalizzazione è incostituzionale e non reggerebbe a un ricorso”. La Vonovia si difenderà “con tutti i mezzi a sua disposizione”, ma intanto, conclude il manager, il piano della Linke “ha già fatto danni alla Germania come meta attraente per un investitore”. L’idea della nazionalizzazione è una delle proposte che hanno assicurato la vittoria alla Linke e ai suoi alleati alle elezioni di settembre, perché da tempo Berlino fa fatica a risolvere la cronica carenza di alloggi in città. Un problema che fa salire gli affitti e i prezzi degli immobili: oggi nella capitale tedesca chi vive in affitto con un vecchio contratto paga in media 7,71 euro al metro quadro; ma chi cerca una nuova casa deve accettare 15,78 euro, più del doppio.

Privatizzazioni e vendite

Quando i vecchi contratti scadranno, scrive il settimanale Die Zeit, molte famiglie saranno costrette a spostarsi altrove e pochissime riusciranno a trovare una sistemazione adeguata alle loro possibilità finanziarie; si creeranno situazioni paradossali, con famiglie numerose costrette a vivere in appartamenti minuscoli e persone rimaste sole perché i figli sono andati via, che invece vivono in abitazioni enormi. Molti berlinesi del ceto medio – impiegati, insegnanti – non potranno più permettersi di vivere in città. Secondo una stima del senato di Berlino, infatti, già oggi su quattro milioni di abitanti mancano almeno centomila abitazioni; inoltre l’84 per cento dei berlinesi vive in affitto e il 60 per cento ha i requisiti per un alloggio popolare, ma raramente lo ottiene, perché mancano appartamenti concessi con affitti calmierati. A settembre i berlinesi hanno ritenuto che quella della Linke fosse la risposta migliore a un problema che evidentemente le amministrazioni precedenti non hanno saputo affrontare con efficacia. All’inizio del nuovo millennio, scrive ancora Die Zeit, Berlino era una città con affitti bassi e tanti edifici vuoti. Il sindaco dell’epoca, il socialdemocratico Klaus Wowereit, coniò il famoso slogan “povera, ma sexy”. Ma dopo lo scandalo bancario del 2001, quando una serie di istituti legati al land fallirono mandando sul lastrico le finanze della città, l’amministrazione comunale decise di tappare le falle nel bilancio svendendo il patrimonio pubblico. Il finanzsenator, senatore alle finanze, Thilo Sarrazin (Spd) accelerò la privatizzazione degli alloggi comunali: tra il 1990 e il 2010 a Berlino ne sono stati ceduti ai privati più di 220mila, creando enormi opportunità d’affari per gruppi come la Vonovia (a marzo, sul numero 1655, Internazionale ha pubblicato un’eccellente inchiesta della Zeit su affari simili fatti dalla Vonovia grazie alla privatizzazione degli alloggi pubblici a Dresda). Nel 2004 il senato vendette 65.700 abitazioni pubbliche per 405 milioni di euro al fondo d’investimento Cerberus: sommando i debiti accollati all’acquirente, la Cerberus spese trentamila euro ad alloggio; tra il 2016 e il 2026 l’amministrazione comunale, alle prese con la crisi abitativa, ha ricomprato circa cinquantamila appartamenti, spendendo 8,3 miliardi di euro, cioè 166mila euro ad abitazione. Il progetto berlinese è finito subito al centro del dibattito in Germania. Il cammino verso la sua attuazione non sarà facile, non solo perché la Vonovia e gli altri gruppi immobiliari sono scesi sul sentiero di guerra. Secondo molti osservatori, ci sono vari ostacoli finanziari, legali e politici da superare. Dove prenderà l’amministrazione i soldi necessari per pagare gli espropri? Il bilancio annuale del comune di Berlino, fa notare il quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), ammonta a circa 46 miliardi di euro, di cui quattro stanziati per contrarre nuovi debiti e altri quattro provenienti dai land più ricchi come forma di compensazione per le disparità economiche tra i vari land tedeschi. Dal momento che Berlino è da sempre considerata una città che spende troppo vivendo sulle spalle delle zone più ricche del paese, questa nuova spesa potrebbe non essere vista di buon occhio. Secondo la Faz, tra l’altro, la capitale potrebbe spendere molto meno, circa otto miliardi di euro, se decidesse di comprare il 50 per cento più una delle azioni della Vonovia, il cui valore negli ultimi mesi è sceso fortemente. Sempre meglio dei 16 miliardi previsti, a cui andrebbero poi aggiunti i costi per la gestione degli immobili.

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L’amministrazione comunale di Berlino dovrà fare i conti anche con i più che probabili ricorsi legali, in particolare alla corte costituzionale, che potrebbero, se non bloccare tutto, quanto meno imporre costi di riscatto molto più alti. C’è infine un ostacolo di natura politica: già il 21 settembre, il giorno dopo le elezioni a Berlino, il cancelliere cristianodemocratico Friedrich Merz ha annunciato una proposta di legge contro gli espropri in tutta la Germania. A ottobre il ministro dell’interno, il cristianosociale Alexander Dobrindt, ha tracciato le linee guida di un piano per la “protezione degli investitori” basato su tre punti: i risarcimenti dovrebbero essere corrisposti in base al valore di mercato (nel caso di Berlino il costo degli espropri salirebbe ad almeno cinquanta miliardi di euro); inoltre dovrebbero essere pagati direttamente in denaro, escludendo altre forme d’indennizzo come obbligazioni o terreni sostitutivi; infine, la socializzazione dovrebbe essere ammessa solo se si può dimostrare che è assolutamente necessaria e se sono stati usati tutti gli altri mezzi a disposizione, come gli incentivi all’edilizia residenziale, per risolvere il problema della casa. Alla fine di ottobre la sindaca Eralp ha risposto a Dobrindt in un’intervista alla tv pubblica Zdf. La proposta del ministro, ha dichiarato, “a mio parere non è una legge per la protezione degli investitori, ma contro i berlinesi che vivono in affitto”. Sarebbe un provvedimento incostituzionale, ha aggiunto Eralp, perché una legge federale non può “andare contro quello che prevede la costituzione e quello per cui hanno votato i berlinesi”, compresa la nazionalizzazione. “È una misura giusta”, ha concluso la sindaca, “perché ovviamente non possiamo permetterci di pagare anche la speculazione”.

Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.

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