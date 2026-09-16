Si torna a scuola e, inevitabilmente, si parla di intelligenze artificiali per lo studio e per la didattica. Mentre in Italia ci sono le linee guida elaborate dal ministero dell’istruzione e del merito, che lasciano grosse responsabilità alle singole scuole, si sta parlando molto di quello che ha fatto il sindaco di New York Zohran Mamdani.

Il 2 settembre 2026, durante una conferenza stampa, Mamdani ha spiegato in che modo il più grande sistema scolastico pubblico degli Stati Uniti userà le intelligenze artificiali in questo anno scolastico.

Dalla scuola dell’infanzia fino alla terza media ci sarà una moratoria di un anno sull’uso delle ia generative per gli studenti. Alle superiori l’uso sarà limitato e sorvegliato.

L’annuncio è stato salutato con un plauso da chiunque voglia vietare in generale le ia, imporre patenti per il loro uso e simili. Mamdani, a seconda delle diverse idee sul tema, è stato lodato per il divieto oppure accusato di essere un luddista.

Al di là delle semplificazioni, però, quella di New York è una strategia politica molto precisa: “L’industria tecnologica”, ha detto Mamdani, “vuole farci credere che le ia nella prima istruzione siano inevitabili e perfino necessarie. Noi la pensiamo diversamente”.