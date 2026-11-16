- Tra i bonobo sono le femmine a guidare la caccia.
- La missione Euclid dell’dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato la prima parte della sua mappa tridimensionale dell’universo.
- Anche gli animali delle regioni più remote del Brasile hanno microplastiche nel sangue.
- I corvi impiegano la metà del tempo degli esseri umani a prendere una decisione davanti a uno stimolo visivo.
- I vaccini contro il virus respiratorio sinciziale si stanno rivelando più efficaci del previsto.
- Cinque nuove specie di rana sono state identificate nell’Himalaya indiano.
- Per la prima volta la SpaceX è riuscita a recuperare un razzo Starship dopo una missione.
- La sonda Voyager 1 sta per raggiungere una distanza di un giorno luce dalla Terra.
- Potrebbe essere approvata una terapia di editing che modifica i geni nel corpo di una persona.
- Le attività umane stanno mettendo in crisi la vita sociale degli elefanti asiatici.
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