Ancora una volta l’amministrazione Trump fa da telegrafista a Vladimir Putin (l’espressione “piccolo telegrafista” risale a una polemica del 1981 in Francia tra il segretario del Partito socialista François Mitterrand e il capo dello stato Valéry Giscard d’Estaing, che dopo un incontro con il leader sovietico Leonid Brežnev si era fatto portavoce di un suo messaggio ai governi occidentali). Alla vigilia dell’ultima riunione sull’Ucraina ad Abu Dhabi, l’inviato statunitense (e genero del presidente Donald Trump) Jared Kushner ha dichiarato che in occasione del vertice si sarebbe parlato anche di una “architettura di sicurezza” per l’Europa. In seguito si è scoperto che sono i russi a volerne parlare, partendo da una pretesa che non si è mossa di un millimetro dalla vigilia dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022: l’arretramento delle forze della Nato fino alla situazione precedente al suo allargamento a est. Tutti gli sforzi della diplomazia statunitense quindi, compreso il vertice fra Trump e Putin l’anno scorso in Alaska, non sono serviti a niente: il Cremlino resta ancorato alle sue posizioni massimaliste.

Una “architettura di sicurezza” è l’insieme di regole e istituzioni su cui si basa la sicurezza di una regione. Putin ha motivi fondati per chiedere di cambiare la situazione attuale? Secondo il Cremlino gli occidentali si erano impegnati a non allargare la Nato verso est dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989. Questa promessa sarebbe stata fatta a Michail Gorbačëv (che ha smentito), ma non è mai stata oggetto di un trattato né di un testo ufficiale. I paesi dell’Europa centrale e orientale che facevano parte del patto di Varsavia (o dell’Unione Sovietica stessa, come le tre repubbliche baltiche) sono entrati nella Nato volontariamente. Per queste nuove democrazie era una priorità, ancora più urgente dell’adesione all’Unione europea.

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Perché mai oggi dovrebbero accettare di cancellare gli ultimi trent’anni e tornare a una situazione in cui si sentivano vulnerabili davanti a un eventuale risveglio dell’orso russo alle loro frontiere (un risveglio poi avvenuto)? Le pretese di Putin dimostrano che la posta in gioco in Ucraina per lui va ben oltre il destino delle popolazioni del Donbass. Se da un lato è legittimo che la Russia voglia negoziare delle garanzie di sicurezza con i suoi vicini europei per evitare cattive sorprese, dall’altro non ha alcun diritto di dire ai suoi ex stati vassalli dell’Europa centrale e orientale che orientamento tenere, almeno finché la loro politica non costituisce una minaccia. È il nocciolo del problema: l’Europa e, più in generale, il mondo saranno divisi in sfere d’influenza delle grandi potenze? O saranno guidati da nazioni sovrane e uguali, capaci di concludere accordi di sicurezza e di rispettarli? Il ricordo del memorandum di Budapest del 1994, con cui l’Ucraina rinunciò all’atomica in cambio di garanzie di non aggressione, è ancora ben presente nella memoria di molti. La Russia l’aveva firmato, ma sappiamo bene com’è andata a finire. L’aspetto più anacronistico, in tutto questo, è che l’amministrazione statunitense sostenga le ambizioni del Cremlino. L’Europa non deve permetterlo. ◆

(Traduzione di Andrea Sparacino)