“Ho una bella vita. Il mio matrimonio dura da dieci anni e funziona, così come il mio lavoro. Tutto sembra andare per il meglio, non mi faccio domande, non sento alcun bisogno di cambiamento, sono felice. Avevo già incrociato più volte questa giovane collega, Isabelle, nell’azienda dove lavoro. Non avevo provato nulla di particolare. Sono all’estero per lavoro. Mi scrive su WhatsApp, vuole che le porti delle stecche di sigarette. Lo faccio, senza secondi fini.

Al mio ritorno, i messaggi aumentano, la conversazione diventa sempre meno professionale. Faccio attenzione: le nostre rispettive posizioni al lavoro potrebbero far sembrare la cosa una forma di molestia. I nostri scambi diventano sempre più familiari, s’insinua un legame, nasce un piccolo gioco amoroso. Mettiamo definitivamente fine alla neutralità quando lei mi chiede: ‘Mi hai mai immaginata come qualcosa di diverso da una collega?’.

Siamo a una serata con i colleghi in un improbabile bar karaoke. La sala stretta, le luci che lampeggiano, la musica troppo alta. Isabelle è lì, così come mia moglie – lavora nella stessa azienda – non siamo in molti. Mia moglie resta al tavolo con le sue amiche a guardare le persone cantare. Io vado a prendere da bere con Isabelle. Ci sono molti gesti tra noi, quei piccoli contatti pericolosi che oscillano tra goffaggine e desiderio. Siamo appoggiati al bancone, vicini a causa della folla, lei si avvicina al mio orecchio per dirmi ‘sta succedendo qualcosa’. Non capisco perché mia moglie non colga quello che a me sembra l’aspetto più degno di nota della serata.