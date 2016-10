Diverse persone morte nella calca in Etiopia durante un corteo. È successo nella regione di Oromia, dopo che la polizia ha lanciato gas lacrimogeni e sparati colpi d’avvertimento per disperdere una protesta contro il governo. Migliaia di persone si erano radunate per un festival religioso a Bishoftu, a 40 chilometri dalla capitale Addis Abeba, quando sono cominciate le proteste. Da mesi in Etiopia, in particolare nelle regioni di Oromia e Amhara, ci sono scontri con le forze dell’ordine perché le popolazioni locali si sentono emarginate politicamente ed economicamente.