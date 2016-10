Il Vaticano ha annunciato l’avvio di un dialogo tra governo e opposizione in Venezuela. Il 24 ottobre papa Francesco ha ricevuto a sorpresa il presidente Nicolás Maduro e ha chiesto a tutti i leader politici di riprendere “con forza il cammino del dialogo sincero e costruttivo”. Secondo il nunzio in Argentina Emil Paul Tscherrig il dialogo comincerà il 30 ottobre nella Isla de Margarita. Henrique Capriles, leader della coalizione Tavolo per l’unità democratica, ha smentito però l’accordo.