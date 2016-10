Twitter ha annunciato la chiusura di Vine, l’app per condividere video. L’azienda ha scritto sul suo blog “nei prossimi mesi sospenderemo l’applicazione per i telefoni”, senza dare ulteriori spiegazioni. Nelle scorse ore Twitter ha annunciato che licenzierà il 9 per cento dei suoi dipendenti nel mondo. Dalla fine del 2014, Twitter ha conquistato 15 milioni di utenti mensili ed è arrivato a un totale 313 milioni di utenti mensili. Nello stesso periodo, Facebook ne ha conquistati 319 milioni, arrivando a 1,7 miliardi.