Gerusalemme, siamo qui

La generazione dei palestinesi che vissero l’espulsione da Gerusalemme in seguito alla nakba, la “catastrofe” dell’esodo del 1948, sta raggiungendo un’età avanzata e presto scomparirà.

Con questa preoccupazione è nato il progetto della documentarista e studiosa Dorit Naaman, che prima che sia troppo tardi ha voluto riportare i vecchi abitanti del quartiere di Katamon, almeno virtualmente, a visitarlo una volta ancora per mapparne la storia dimenticata.

Gli autori di Jerusalem we are here hanno raccolto e geolocalizzato memorie private e vicende di un passato dimenticato che possiamo riscoprire lungo tre tour interattivi tra strade e palazzi, ognuno con una storia da raccontare.