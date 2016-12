Secondo un nuovo studio, Anna Frank non sarebbe stata tradita ma catturata per caso dai nazisti. Lo studio, pubblicato il 16 dicembre dal museo Casa di Anna Frank di Amsterdam, conclude che non ci sono prove sufficienti per dichiarare che la giovane ebrea e la sua famiglia siano state segnalate alle truppe tedesche che le hanno arrestate e deportate. Una possibile teoria è che la scoperta del nascondiglio della famiglia sia avvenuta nell’ambito di un’indagine su lavoratori illegali e falsi buoni per le razioni.