L’applicazione del New York Times rimossa dall’App store cinese. La Apple ha tolto dal suo negozio virtuale le versioni inglese e cinese della app per leggere le notizie del quotidiano newyorchese. La decisione, messa in atto lo scorso 23 dicembre, segue una richiesta delle autorità cinesi. Il New York Times è nel mirino dei censori cinesi dal 2012, quando pubblicò un’inchiesta sulla ricchezza accumulata dalla famiglia dell’allora premier Wen Jiabao.