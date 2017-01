Il ministro della giustizia olandese Ard van der Steur si è dimesso in relazione ad uno scandalo del 2001. Lo scandalo riguarda un accordo di compensazione di 2 milioni di euro per il trafficante di droga Cees Helman, nell’ambito di un patteggiamento di cui il ministro della giustizia era al corrente. Van der Steur è il terzo ministro del governo del primo ministro Mark Rutte a dimettersi in relazione alla faccenda: l’ex ministro della giustizia Ivo Opstelten e il suo sottosegretario Fred Teeven si sono dimessi nel 2015.