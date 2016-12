Il male d’inverno

1. Liede, Corsica

Per chi è stato nel Ponente ligure, è un tormentone classico: “la Corsica all’orizzonte non l’ho vista mai”, miraggio piemontese, il cui corrispettivo concreto sono altre illusioni come “i topless in Francia” o “un tuo fidanzato decente”. E sullo sfondo, i sintetizzatori di cui sono fatti i sogni. Elegia quasi reggae con mestizia incipiente, senso di rimpianto e scrittura promettente; il torinese Francesco Roccato, fiancheggiato da Vladimiro Orengo (figlio del compianto scrittore Nico). Dall’album Stare bravi, cucciolo di struzzo Einaudi fatto musica.

2. Amerigo Verardi, Brindisi (ai terminali della via Appia)

Cin cin, benvenuti al sSud, mare e orecchiette e morti sospette da intossicazione ambientale. Una ballata lunga, colorata di chitarra elettrica vecchio stile, un poco sfiancata dalla propria tristezza di fondo, qualche cosa tra la musica che gira intorno e il memento mori pugliese (merita anche il video). Dall’album Hippie dixit, come un lungo trip nel mondo immaginario di un instancabile fabbro viaggiatore del rock indipendente d’Italia; c’è di tutto, dai viaggi lisergici dei Rolling Stones a Tangeri fino agli ashram di Cisternino.

3. Assalti Frontali, Spiaggia libera

Poi ci sono quelli che comunque Capo Rizzuto non è più quella, signora mia: pure negli amarcord dei rapper romani, rodati da un quarto di secolo d’esperienza, e i loro camping sotto le stelle. Ma a Torre dell’Orso, Camerota, Orbetello, il Poetto, di spiaggia libera “non ne è rimasta che un pezzetto”. Dal nuovo album Mille gruppi avanzano, un motivetto in più per contemplare i mari d’inverno con malinconia, e la scampagnata al mare si fa denuncia (e per quella spaghettata alle vongole non se ne fa più niente, le telline sono padrone di casa).