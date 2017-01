Il musical diretto da Damien Chazelle, con protagonisti Ryan Gosling e Emma Stone, ha vinto sette premi , incluso quello per la miglior commedia, la miglior regia e sceneggiatura. Moonlight è stato premiato come miglior film drammatico. Casey Affleck è stato premiato come miglior attore in un film drammatico per Manchester by the sea, mentre Isabelle Huppert ha vinto come miglior attrice in un film drammatico per il suo ruolo nel thriller Elle. Come miglior serie tv è stata premiata The crown, che racconta la vita di Elisabetta II.