Il discorso è andato in onda il 31 dicembre alle 20:30 a reti unificate. “Il problema numero uno del Paese – ha detto il capo dello stato – resta il lavoro”. Mattarella ha ricordato le vittime del terremoto in centro Italia, del disastro ferroviario in Puglia e degli attentati a Nizza, Berlino e Dacca. In particolare ha citato Giulio Regeni, Valeria Solesin, Fabrizia Di Lorenzo. Parlando della situazione politico-istituzionale del paese, ha difeso la decisione di non andare ad elezioni anticipate in quanto “occorre che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro volontà e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge”.