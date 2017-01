In esecuzione dell’ ordine del presidente Trump che blocca il programma di accoglienza dei rifugiati e istituisce un divieto di arrivo di 90 giorni per i cittadini di 7 paesi a maggioranza musulmana, dodici persone sono state arrestate all’aeroporto di New York, 109 passeggeri in transito non hanno potuto accedere agli Stati Uniti e altre 173 sono state fermate dalle compagnie aeree prima dell’imbarco. Un giudice federale di New York ha emanato un decreto d’emergenza per fermare temporaneamente la deportazione di individui con status di rifugiati, con visti validi o comunque “legalmente autorizzati ad entrare nel paese”.