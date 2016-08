Quanto vorrei che qualcuno ti facesse la grazia di coccolarti, intrattenerti e pregare per te. Mi piacerebbe che tu mettessi insieme un gruppo di persone che si occupino di te senza chiedere nulla in cambio. Magari potrebbero cantare per te mentre ti fanno la manicure, ti massaggiano i piedi e pagano le tue bollette. O forse potrebbero cucinarti un piatto raffinato e pulirti casa mentre ti raccontano le cose meravigliose che farai in futuro. Pensi sia possibile organizzare qualcosa del genere? Sei in una fase del tuo ciclo astrale in cui hai più bisogno che mai di questo tipo di attenzioni e hai più capacità del solito di riceverle.