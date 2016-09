“Caro medico dell’anima: sto facendo del mio meglio per lasciarmi trasportare dall’ondata di sentimenti che mi ha trascinato via qualche settimana fa. Finora non sono annegato. Ma non so per quanto tempo riuscirò ancora a restare a galla. La forza della marea non diminuisce. Sarà così per sempre? Riuscirò mai a raggiungere la terraferma? Granchio sballottato”. Caro Sballottato: durerà al massimo altri cinque o sei giorni. In quest’ultimo lasso di tempo, cerca di goderti di più la situazione. Considera il tuo viaggio un’entusiasmante avventura invece che una prova straziante. E ricordati di essere grato al destino: non molti hanno la tua capacità di provare sentimenti così profondi.