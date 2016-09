Cosa speri di diventare da grande, Gemelli? Una persona dal fascino irresistibile amata da molti ma posseduta da nessuno? Un maestro dai molti talenti ben pagato per la sua arte di non annoiare mai? Un eclettico virtuoso capace di mediare tregue, facilitare unioni e creare miscele uniche? Le prossime settimane saranno il momento ideale per abbandonarti a fantasie come queste e per sognare i successi e la felicità del futuro. Se giocherai con queste piacevoli possibilità, attirerai la buona sorte. Ti invito a essere più creativo che puoi.