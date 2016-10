Dal 25 settembre il tuo mondo è cresciuto almeno del 20 per cento? La tua generosità è aumentata fino a raggiungere dimensioni eroiche? Sei pervaso dal desiderio di concedere perdoni e amnistie? Se non hai risposto sì almeno a due di queste domande, Acquario, significa che non sei in perfetta armonia con il tuo miglior destino possibile. Perciò datti da fare. Entra in sintonia con le tendenze cosmiche! Se invece stai già vedendo i risultati positivi a cui ho accennato, congratulazioni. Preparati a ulteriori espansioni e liberazioni.