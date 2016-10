Sagittario

Il monaco buddista Matthieu Ricard ha accettato di sottoporsi a una scansione cerebrale mentre meditava. L’esperimento ha rivelato che nel suo cervello c’era un turbinio di emozioni positive. In seguito, varie riviste e giornali hanno definito Ricard “la persona più felice del mondo”. Ma visto che non è un egocentrico, lui non è molto contento di quel titolo. Spero che non avrai una reazione simile se ti dico che nelle prossime due settimane voi Sagittari sarete la tribù più felice dello zodiaco. Se vuoi esserlo ancora di più, ti consiglio di riflettere su quello che secondo Ricard serve per essere felici: “Altruismo e compassione, libertà interiore (per non essere schiavi dei propri pensieri), un senso di serenità e di soddisfazione, resilienza, una mente chiara ed equilibrata che non distorce troppo la realtà”.