Sei nella fase del tuo ciclo astrale riservata alla costruzione della prosperità. Festeggiamo! E ragioniamo! C’è qualche rituale che puoi inventare per stimolare la tua fantasia economica e quindi accelerare il flusso dei contanti? Ti suggerisco qualche idea. 1) Incolla una tua foto su una banconota da 20 dollari. 2) Costruisci un altare alla ricchezza in casa tua, riempilo di simboli delle cose che ti piacciono e che potrai comprare quando avrai più soldi. 3) Travestimento consigliato per Halloween: un enorme lingotto, un banchiere con una valigetta piena di bigliettoni, Tony Stark, Lady Mary Crawley, Jay Gatsby, Lara Croft, la dea della ricchezza yoruba Ajé.