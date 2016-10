Sagittario

Non intendo offrirti un cliché come “se la vita ti dà limoni, impara a fare la limonata”. Voglio darti qualche alternativa. Che ne dici di questa, presa dal videogioco Portal 2: “Quando la vita ti dà limoni, non fare limonate. Restituiscile i limoni! Arrabbiati! E dille: non voglio i tuoi dannati limoni!”. Oppure potresti tentare la versione del mio amico Barney: “Quando la vita ti dà limoni, disegnaci sopra una faccia come fa Tom Hanks sulla sua palla in Cast away, e fagli fare una bella conversazione filosofica”. Oppure considera il detto brasiliano: “Quando la vita ti dà limoni, preparaci una caipirinha”. Per il tuo costume di Halloween gioca su questi temi.