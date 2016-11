Al premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez piacevano molto le rose gialle. Spesso mentre lavorava ne aveva un mazzo sulla scrivania, messo lì la mattina dalla moglie Mercedes Barcha. In conformità con i presagi astrali ti invito a dare inizio a un rituale simile. C’è qualcosa di bello da cui vorresti regolarmente trarre ispirazione? Un gesto poetico che potresti fare ogni giorno per una persona che ami?