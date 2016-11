Secondo l’astrologia tradizionale, voi Scorpioni non siete inclini all’ottimismo. Venite spesso dipinti come esperti di misteriosi enigmi, foschi intrighi e profondi interrogativi. Ma il pittore francese Claude Monet, uno degli Scorpioni più creativi e di maggior successo del ventesimo secolo, non corrispondeva del tutto a questa descrizione. Era famoso per i suoi incantevoli e sensuali paesaggi. “Ogni giorno scopro cose ancora più belle”, diceva. “Mi inebriano, vorrei dipingerle tutte. Mi scoppia la testa”. Nelle prossime settimane Monet sarà il tuo santo patrono. Sarai capace di vedere le cose con la sua prospettiva come non ti capitava da molto tempo.