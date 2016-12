Il ristorante Vault 21 di Dunedin, in Nuova Zelanda, serve il sauté di locuste. Sul menù il piatto non si chiama “cavallette fritte” ma “scampi del cielo”, anche se chi lo ordina sa perfettamente cosa sta mangiando, e qualcuno dice che il sapore somiglia veramente a quello degli scampi. Te lo dico, Leone, perché nel 2017 avrai il talento di cambiare il nome delle cose. Saprai come rendere tutto più attraente e desiderabile presentandolo nella miglior luce possibile.