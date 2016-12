“Sognare… sognare è stato lo scopo della mia esistenza”, diceva Edgar Allan Poe. Non mi aspetto che nel 2017 tu sia altrettanto devoto ai tuoi sogni, ma spero che ti dedicherai di più alle fantasie che fai da sveglio e alle storie che si dipanano mentre dormi. Questo perché il tuo solito modo di raccogliere informazioni non sarà sufficiente. Per avere successo in senso sia spirituale sia materiale, avrai bisogno di vedere le cose da prospettive che vanno oltre la tua razionalità. Un buon motto per il tuo 2017 potrebbe essere: “Sono un sognatore pratico e munifico”.