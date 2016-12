Anche se non ti consideri un artista, stai sempre lavorando a un grande progetto artistico: te stesso. Forse sottovaluti la creatività che usi quando plasmi il materiale grezzo della tua esperienza per trasformarlo in un racconto epico. Per fortuna, ci sono qua io a riconoscerti la gloria di questa eroica impresa. C’è qualcosa di più importante? Non per voi Leoni. E confido che nel 2017 porterai quest’arte al più alto livello che mai. Tieni a mente questo consiglio dello scrittore Nathan W. Morris: “Rivedi e correggi la tua vita spesso e spietatamente. In fondo è il tuo capolavoro”.