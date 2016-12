Secondo lo scrittore giapponese Haruki Murakami “un certo tipo di perfezione si può raggiungere solo accumulando infinite imperfezioni”. Modifichiamo leggermente questa riflessione per renderla più adatta a te nel 2017. La sua versione specifica per il Toro sarebbe: “Un caotico, pratico, bellissimo tipo di perfezione si può raggiungere solo accumulando pazientemente, fedelmente e accanitamente imperfezioni”. Per essere all’altezza di questo motto, vedi di usare bene anche ogni successo parziale.