Sia la patata sia il pomodoro appartengono alla famiglia delle solanacee. Approfittando di questo loro tratto comune, alcuni botanici hanno usato la tecnica dell’innesto per creare una pianta ibrida chiamata tomtato. Le sue radici producono patate, mentre sui suoi rami crescono pomodori ciliegini. Per te questo sarebbe un buon momento di sperimentare creazioni metaforicamente simili, Sagittario. Hai idea di come potresti generare due influenze utili da un’unica fonte?