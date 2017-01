Nato da una madre molto religiosa nel 1839, John D. Rockefeller accumulò una fortuna nell’industria del petrolio. “È stato Dio a darmi tutti questi soldi”, disse più di una volta. Voglio prendere in prestito il motto di Rockefeller per te, Cancerino, perché è probabile che riceverai benedizioni che ti faranno chiedere se in qualche modo non ci sia lo zampino del Divino Wow. Una potrebbe essere di carattere economico. È più probabile che questi miracoli succedano se resterai ancorato alla tua dolce, tenebrosa saggezza e alla tua santa, giocosa creatività.