Nelle roulette dei casinò di Montecarlo ci sono 37 caselle. Diciotto sono nere, diciotto rosse e una verde. Ogni volta che la ruota gira, la pallina ha poco meno del 50 per cento di probabilità di fermarsi su una casella rossa o nera. Ma una notte dell’agosto del 1913 successe qualcosa che sembrava smentire il calcolo delle probabilità. La pallina continuò a fermarsi sul nero. I giocatori cominciarono a puntare sempre più soldi sui numeri rossi pensando che presto la fortuna avrebbe girato. Ma dovettero aspettare 27 giri (le probabilità che succedesse erano una su 136.823.184). Cosa c’entra questo con te? Ho il sospetto che tu sia in una situazione simile, l’equivalente di una serie improbabile. Ti consiglio di non scommettere ancora sul rosso.