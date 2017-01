La cattedrale nuova di Salamanca, in Spagna, fu completata nel 1733. Ma se ci andate oggi, vedrete sulla facciata due elementi apparentemente moderni: l’incisione di un astronauta con il casco e un drago che lecca un cono gelato. Questi due personaggi sono stati aggiunti dagli artigiani che restaurarono la chiesa nel 1992. Potrebbe essere una buona metafora per te, Scorpione. È un momento favorevole per modificare e migliorare la struttura della tua vita. E, se ne approfitterai, ti consiglio di aggiungerci qualche tocco di modernità.