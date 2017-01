Il New York film critics circle ha nominato Casey Affleck miglior attore dell’anno per la sua interpretazione in Manchester by the sea. Nel discorso che ha fatto ricevendo il premio, Affleck ha letto alcune frasi dall’articolo di David Edelstein, un noto critico che non aveva apprezzato il suo lavoro: “Se vedete il nome di Affleck nei titoli, potete essere sicuri che si tratta di un film di serie B, lento e inconsistente”. Ho il sospetto che nelle prossime settimane potrai prenderti una rivincita simile a quella di Affleck. Ti consiglio di riderci sopra come ha fatto lui.