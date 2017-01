Le prossime due settimane saranno un ottimo momento per baciare i piedi a utili alleati, ma non il sedere ad astuti manipolatori. Ti consiglio poi di compiere atti di generosità nei confronti di quelli che useranno i tuoi doni in modo intelligente, ma non di chi li sprecherà o ti tratterà come un tappetino. Il mio terzo suggerimento: considera la possibilità di tornare al bivio dove hai preso la direzione sbagliata e questa volta prendere quella giusta. Ma se lo farai, cerca di essere motivato dalla fulgida speranza di un futuro diverso invece che dal rimorso per il tuo errore.