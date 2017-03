Nella poesia Nessuno che dica, la poeta della Vergine Mary Oliver compatisce le persone che dicono frasi come “nelle questioni d’amore sarò cauto e intelligente”. Si schiera invece con quelli che sono stati “scelti da qualcosa di invisibile, potente, incontrollabile , bellissimo e forse addirittura impraticabile”. La sua formula mi sembra affascinante e straordinariamente romantica, soprattutto quando parla di potenza e di bellezza. Ma nella pratica le cose non vanno quasi mai in questo modo. E per te non è uno di quei momenti, Vergine. Nelle questioni d’amore dovresti essere cauta e intelligente, e scegliere con calma.