Specie a rischio di estinzione: rinoceronte nero, orango del Borneo, tartaruga embricata, tigre della Cina meridionale, elefante di Sumatra e il complesso del messia, tipico del tuo segno. Forse non potrai fare molto per salvare le prime cinque della lista ma, ti prego, cerca in tutti i modi di salvare l’ultima. È arrivato il momento di una gigantesca eruzione della tua megalomania. Pesce d’aprile! Ho esagerato. Non hai bisogno di sforzarti per recuperare il tuo complesso del messia, ma ti prego di fare il possibile per alimentare la tua fiducia in te stesso.